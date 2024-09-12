الرئيس ميقاتي: رسالة لبنانودوره في الداخل والمشرق والعالم: أن يعطي المثال للإنسانية كلها على أن الاختلاف والتنوع لا يعنيان التخاصم والحروبَ وإلغاءَ الآخر بل هما السبيل الأفضل للتعارف المؤدي إلى بناء الحياة

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