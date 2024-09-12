وزير البيئة ناصر ياسين لـmtv من موقع حريق مكبّ الجديدة: كلّ النفايات تأتي إلى هنا من دون أيّ معالجة بعد انفجار مرفأ بيروت ونأمل ألا يتوسّع الحريق

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