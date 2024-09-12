Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر أمنية أوروبية للميادين: الضربة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى

Lebanon 24
12-09-2024 | 13:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر أمنية أوروبية للميادين:الضربة التي كان وجهها حزب الله للوحدة 8200 في "غليلوت" وقاعدة "عين شيمر" حققت نجاحاً كبيراً
lebanon 24
13/09/2024 03:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هاجم الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل مواقع لحزب الله جنوب لبنان وبحسب مصادر أمنية فقد دمر سلاح الجو نحو 25 منصة لإطلاق الصواريخ
lebanon 24
13/09/2024 03:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية عراقية لـ"الشرق": القصف على قاعدة فيكتوريا استهدف مركز الدعم اللوجستي التابع للسفارة الأميركية
lebanon 24
13/09/2024 03:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل يصل إلى معبر رفح (الشرق)
lebanon 24
13/09/2024 03:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:56 | 2024-09-12
19:18 | 2024-09-12
19:11 | 2024-09-12
19:07 | 2024-09-12
19:05 | 2024-09-12
18:56 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24