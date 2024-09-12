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"أ. ف. ب" عن بوتين: أي موافقة غربية على تزويد أوكرانيا بصواريخ سيعني أن دول حلف الأطلسي في حرب مع روسيا

Lebanon 24
12-09-2024 | 13:54
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