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الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لحزب الله في عيترون ومرمين وشيحين في جنوب لبنان

Lebanon 24
12-09-2024 | 14:37
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