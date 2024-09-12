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"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يلقي قذائف مضيئة في اجواء احراج بلدة الهبارية

Lebanon 24
12-09-2024 | 15:07
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