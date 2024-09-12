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جعجع لـ"سكاي نيوز": على الرغم من الازمات كلها التي يمر فيها لبنان لن نقبل برئيس من المجموعة نفسها وهنا لا نتحدث عن فرنجية فحسب بل عن كل شخصية تنتمي الى هذا المحور الذي اوصلنا الى قعر الهاوية

Lebanon 24
12-09-2024 | 15:14
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