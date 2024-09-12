جعجع: لو ان "القوات" لا حلفاء لديها لكان مرشح محور الممانعة فاز في الانتخابات الرئاسية فصحيح اننا لا نستطيع حتى الآن ايصال مرشحنا ولكن في الوقت عينه يعجز هذا المحور ايضا عن تأمين الاصوات المطلوبة لمرشحه۔

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