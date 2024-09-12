Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السنغالي يحلّ البرلمان ويعلن 17 تشرين الثاني القادم موعداً للانتخابات التشريعية

Lebanon 24
12-09-2024 | 17:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكم على هنتر بايدن ابن الرئيس الأميركي في القضية المرفوعة ضده سيصدر في 13 تشرين الثاني (رويترز)
lebanon 24
13/09/2024 03:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات: تم إغلاق الميناء منذ تشرين الثاني الماضي وخسرنا نحو 13.7 مليون دولار
lebanon 24
13/09/2024 03:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لأوبك: تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهرين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل
lebanon 24
13/09/2024 03:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إنترفاكس عن مساعد الرئيس الروسي: أردوغان قبل عرض الجانب الروسي الحضور إلى قمة البريكس في قازان في تشرين الاول (الجزيرة)
lebanon 24
13/09/2024 03:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:56 | 2024-09-12
19:18 | 2024-09-12
19:11 | 2024-09-12
19:07 | 2024-09-12
19:05 | 2024-09-12
18:56 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24