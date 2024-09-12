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غوتيريش: لدي ثقة في القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولية أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني

Lebanon 24
12-09-2024 | 17:46
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