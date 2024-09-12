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رويترز عن نائب وزير الدفاع الروسي: الولايات المتحدة تريد نقل تجربة أوكرانيا إلى آسيا بمشاركة من النيتو

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:28
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