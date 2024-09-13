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مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار لـ"صوت كل لبنان": شباب الدفاع المدني بذلوا جهودًا جبارة لإخماد الحريق والنيران أصبحت محصورة

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:44
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