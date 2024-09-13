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خطار: التنسيق مع عدة جهات ساعد في الحد من انتشار الحرائق والسيطرة على النيران بلغت حوالي 90%

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:45
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