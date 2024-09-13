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رويترز نقلا عن رئيس الأركان الإيراني: الفراغ الأمني في الشرق الأوسط يدفع إيران لتعزيز قدراتها الأمنية

Lebanon 24
13-09-2024 | 01:20
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