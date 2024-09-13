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وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات الأسرى تغلق طريق "نمير" في "تل أبيب" وتدعو لعقد صفقة تبادل

Lebanon 24
13-09-2024 | 01:53
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