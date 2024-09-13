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استشهاد نحو 60 فلسطينيا منذ ليل أمس في قصف إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من القطاع (الميادين)

Lebanon 24
13-09-2024 | 02:18
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