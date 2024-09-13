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رئيس وزراء المجر: الحرب في أوكرانيا ليست حربنا ولا حل للصراع في ساحة المعركة (العربية)

Lebanon 24
13-09-2024 | 03:27
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