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رئيس لجنة الخدمات في مخيم طولكرم للتلفزيون العربي: 30 منزلا تضرر بشكل كلي و500 بشكل جزئي جراء اقتحام الاحتلال للمخيم

Lebanon 24
13-09-2024 | 03:46
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