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السفارة الأميركية في العراق: نؤكد الاحتفاظ بحقنا في الدفاع عن النفس وحماية أفرادنا في أي مكان في العالم

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:30
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