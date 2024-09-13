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نائب ترامب فانس: ترامب سيقترح محافظة أوكرانيا على استقلالها مقابل عدم الانضمام لأي تحالف

Lebanon 24
13-09-2024 | 08:17
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