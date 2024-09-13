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مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة: الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد (الجزيرة)

Lebanon 24
13-09-2024 | 08:58
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