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أ ف ب عن مصدر: إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في اعتداء بسكين

Lebanon 24
13-09-2024 | 11:47
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إصاباته طفيفة.. اعتداء بالسكين على رئيس هذه الدولة!
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