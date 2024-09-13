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البنتاغون: الخارجية أقرت صفقة بيع مقاتلات F35 لرومانيا بقيمة 7.2 مليار دولار

Lebanon 24
13-09-2024 | 15:45
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