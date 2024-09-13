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كيم يؤكد لشويغو أن بلاده ستوسع التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة

Lebanon 24
13-09-2024 | 18:53
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