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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في شتولا بالجليل الغربي شمالي البلاد

Lebanon 24
13-09-2024 | 23:26
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