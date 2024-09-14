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"القناة 11" الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخاً صباح اليوم من جنوبي لبنان باتجاه منطقة صفد من دون تسجيل إصابات

Lebanon 24
14-09-2024 | 02:10
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