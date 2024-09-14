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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو ضرب منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف باتجاه منطقة الجليل

Lebanon 24
14-09-2024 | 02:31
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