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أمين عام الناتو: يمكن إجراء حوار مع روسيا في مرحلة معينة لإنهاء الحرب بأوكرانيا

Lebanon 24
14-09-2024 | 03:15
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