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ميدفيديف: يمكن لروسيا أن تستخدم بدلا من النووي أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة يمكنها أن تحوّل كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة"

Lebanon 24
14-09-2024 | 03:59
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