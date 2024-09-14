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الملك عبد الله الثاني: الانتخابات النيابية يجب أن تكون نقطة انطلاق التطبيق العملي لمسار التحديث السياسي الذي يمضي فيه الأردن بكل ثبات (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-09-2024 | 10:37
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