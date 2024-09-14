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الملك عبد الله الثاني يشدد على أهمية أن تكون أولويات الأحزاب وطنية وأن تعمل بعيدا عن أية مصالح أخرى (سكاي نيوز)
Lebanon 24
14-09-2024
|
10:41
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