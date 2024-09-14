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نائب الأمين العام لحزب الله: لا طريق لعودة المستوطنين إلى الشمال إلا بإيقاف الحرب على غزة

Lebanon 24
14-09-2024 | 11:18
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