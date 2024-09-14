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نعيم قاسم: لا خطة لدينا للمبادرة في حرب ولكن سنواجه إسرائيل إذا شنت الحرب والخسائر ستكون ضخمة للطرفين

Lebanon 24
14-09-2024 | 11:20
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