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يديعوت أحرونوت: انفجار مسيرتين أطلقهما حزب الله في منطقة شمالي كريات شمونة دون وقوع إصابات

Lebanon 24
14-09-2024 | 11:54
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