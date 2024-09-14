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وزير الخارجية الإيراني: طهران منفتحة على الدبلوماسية لحل النزاعات لكنها ترفض "التهديدات والضغوط"
Lebanon 24
14-09-2024
|
12:16
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