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وزير الخارجية الإيراني: طهران منفتحة على الدبلوماسية لحل النزاعات لكنها ترفض "التهديدات والضغوط"

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:16
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