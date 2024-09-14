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ليبرمان: إسرائيل بحاجة إلى بديل حكومي حقيقي للتعامل مع كل التحديات التي نواجهها

Lebanon 24
14-09-2024 | 12:18
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