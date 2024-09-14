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الجيش الاسرائيلي ينسف مباني سكنية في حي تل السلطان ويقصف أخرى في منطقة المواصي غربي مدينة رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
14-09-2024 | 23:01
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