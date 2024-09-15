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هيئة البث الإسرائيلية: سقوط أجزاء من صاروخ اعتراضي في محطة قطار "باتي موديعين" في وسط إسرائيل

Lebanon 24
15-09-2024 | 00:17
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