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رئيس حزب العمل الإسرائيلي: بدلا من أن تغلق "حكومة الصفر الفاشلة" جبهات القتال تجرنا إلى حرب أبدية وصراع داخلي يقودنا إلى الهاوية

Lebanon 24
15-09-2024 | 02:41
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