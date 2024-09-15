Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 7 الإسرائيلية عن عضو الكنيست إيلي دلال من الليكود: حكومتنا تضيع منطقة الشمال وتتخلى عن سكانها (الجزيرة)

Lebanon 24
15-09-2024 | 05:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يبلغ عائلات الرهائن رون شيرمان ونيك بيزر وإيليا توليدانو أنهم قتلوا في هجوم إسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
15/09/2024 18:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: رصد 5 صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية إلى الشمال وتم اعتراض بعضها ورصد سقوط صاروخ واحد
lebanon 24
15/09/2024 18:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": منظومات الدفاع الجوي تعترض مسيّرة في وسط منطقة الجولان من دون دوي صفارات الإنذار
lebanon 24
15/09/2024 18:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": 6 طواقم إطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في غابات منطقة كاديتا وبيريا شمالي البلاد جراء القصف من لبنان
lebanon 24
15/09/2024 18:28:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:28 | 2024-09-15
11:16 | 2024-09-15
11:14 | 2024-09-15
11:13 | 2024-09-15
11:00 | 2024-09-15
10:50 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24