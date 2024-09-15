Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول عسكري أميركي: المناورات في ألاسكا أثبتت قدرتنا على نقل القوات والمعدات بسرعة (العربية)

Lebanon 24
15-09-2024 | 05:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ" عن مسؤولين: عسكريون أميركيون تعرضوا للضرب في تركيا على يد مجموعة شبابية معادية للولايات المتحدة
lebanon 24
15/09/2024 18:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي: حماس أثبتت أنها صعبة المراس في مراحل المحادثات حتى حين تقدّم إسرائيل تنازلات
lebanon 24
15/09/2024 18:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"العربية": لا علاقة لقواتنا بالشرق الأوسط بردع إيران عن متابعة برنامجها النووي
lebanon 24
15/09/2024 18:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية عن مسؤول أميركي: مفاوضات التبادل والهدنة في غزة ستستأنف في الدوحة غدا
lebanon 24
15/09/2024 18:29:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:28 | 2024-09-15
11:16 | 2024-09-15
11:14 | 2024-09-15
11:13 | 2024-09-15
11:00 | 2024-09-15
10:50 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24