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نتنياهو: الوضع الحالي في شمال إسرائيل لن يستمر وسنفعل كل ما يجب لإعادة السكان إلى منازلهم (الجزيرة)

Lebanon 24
15-09-2024 | 05:58
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