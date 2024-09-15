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عضو كنيست إسرائيلي عن حزب الليكود يدعو في حديث مع معاريف إلى احتلال منطقة من جنوب لبنان تصل إلى نهر الليطاني (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-09-2024 | 06:06
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