Advertisement

أخبار عاجلة

بيان من مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-09-2024 | 06:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت": نتنياهو سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية أيلول المقبل
lebanon 24
15/09/2024 18:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الأوكراني يقبل استقالة نائب رئيس الوزراء ورئيس إنتاج الأسلحة ووزيرين آخرين بينما لم ينظر في استقالة وزير الخارجية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/09/2024 18:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: طهران سترد حتماً على اغتيال هنية بطريقة محسوبة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/09/2024 18:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي: نيابة مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في الانفجار الذي وقع أمام كنيس يهودي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/09/2024 18:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:28 | 2024-09-15
11:16 | 2024-09-15
11:14 | 2024-09-15
11:13 | 2024-09-15
11:00 | 2024-09-15
10:50 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24