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وزير المالية الإسرائيلي: الحكومة وافقت على صرف أكثر من 269 مليون دولار للمتضررين من عائلات المختطفين والمحررين وسكان بلدات غلاف إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
15-09-2024 | 07:20
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