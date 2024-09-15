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أبو عبيدة: أي خطوة غبية لتوسيع الحرب في جبهات جديدة ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:30
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