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مركز رصد الزلازل الأوروبي: زلزال بقوة 5.5 uلى مقياس ريختر يضرب منطقة كليمنتان بإندونيسيا (الشرق)

Lebanon 24
15-09-2024 | 09:38
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