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وسائل إعلام إسرائيلية: طائرات حزب الله تحلّق فوق الجليل وصولاً إلى نهر الأردن

Lebanon 24
15-09-2024 | 11:58
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