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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن سقوط جرحى من جراء انفجار مسيرة تابعة لحزب الله داخل قاعدة للـجيش الإسرائيلي في الجليل

Lebanon 24
15-09-2024 | 12:02
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