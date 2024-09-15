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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسيّرة من لبنان قطعت 30 كلم بسماء إسرائيل من دون اعتراضها
Lebanon 24
15-09-2024
|
12:27
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